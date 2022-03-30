Астролог склала прогноз на 35-й день війни: путін прорахувався з переговорами, але ЗСУ не можна розслаблятися ні на мить

Переговори в Туреччині між делегаціями України та Росії, що розпочалися вчора, 29 березня, не мають сенсу для кремля, оскільки «населення оркостану компромісів і відступу не зрозуміє. Під ці аспекти має звучати закликаючий рик вождя», пише на своїй сторінці у Facebook астролог Ірина Звягіна .

Інша річ, почни путін щось саме сьогодні, на 35 день війни, або завтра, — трапилося б щось схоже на те, що було на початку вторгнення путінських орд — парадоксальний поворот подій та крах планів. Уран не любить, коли його випереджають і для ініціативних різко ускладнює завдання. З огляду на вогненну стихію Овна — з вогню та на полум'я.

«І тому всім нам в Україні ні на секунду не можна розслаблятися, а ЗСУ — не припиняти бойові дії, не відводити війська та не сподіватися на швидкий світ», — попереджає астролог.

І все ж таки, для України сьогоднішній день може мати позитивний результат, навіть якщо переговори це нікчемні і не мають конкретних результатів. Венера і Сатурн на Місяці гороскопу України — допомога ззовні, лояльність і підтримка світу, майбутня конструкція країни, що вимальовується, інтегрована у світоустрій. Тут я більше спираюся навіть не на контекст, а на щільність астрологічної інформації, і тому можу дійти невтішного висновку, що щось корисне цей день Україні приніс. Щось поки що за кадром.

30 березня Місяць у Рибах. Її аспекти — ранковий секстиль з Ураном та вечірнє поєднання з Юпітером. Вранці слід остерігатися раптових дій з боку ворога. Та й усім, хто перебуває у небезпечних місцях, треба посилити пильність.

Уран підвищує ступінь свободи, але це той час, коли може статися все, що завгодно, і частіше щось неприємне і несподіване. Наша психіка так улаштована, що ми тяжіємо до стабільності, а раптові ситуації виводять нас із себе. З іншого боку, немає кращого моменту, щоб застати ворога зненацька. Потрібно лише «відчути» ситуацію та бути у відповідній фізичній формі. Розгін психічної енергії обов'язковий.

Вечірнє з'єднання Місяця з Юпітером — аспект компенсації, пошук найкращого варіанта, але стережуся сказати, що він має виключно мирний характер. У захищеному просторі це чудовий аспект для відпочинку, приємного спілкування, позитивної оцінки того, що відбувається. Підвищує везіння. У небезпечній ситуації слід стежити за попередженнями, одержуваними тим чи іншим чином. Тут спостережлива людина побачить найкращий варіант із поганих, а якщо кудись не потрапить, запізниться, пропустить, то у нього все гаразд із інстинктами. Або його оберігають згори.

«Слава Україні!» — Завершує астролог прогноз.

Раніше «ФАКТИ» писали, що австралійський астролог Анжела Перл склала гороскоп для України на 2022 рік і вказала у ньому, коли закінчиться війна, яку розв'язав російський диктатор путін.

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