Пентагон підтвердив часткове відведення окупацинних війск з-під Києва

Після завершення чергового раунду переговорів у Туреччині російська сторона заявила, що «скорочує активність на черніговському та київському напрямках».

Тим часом розвідка США заявляє, що вже фіксує відведення частини російських військ від Києва, пише «Бабель» з посиланням на CNN. Джерела видання стверджують, що російські батальйонні тактичні групи залишають прилеглі райони навколо української столиці. Американська розвідка вважає це серйозною зміною стратегії.

Те, що російська техніка йдет у напрямку від українського кордону до білоруського Гомеля фіксують й у Білорусі.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with «V» marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

½ pic.twitter.com/YaVQZ7iQna — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022

Втім, у США не виключають, що російські війська можуть знову розвернутися, якщо це дозволить ситуація.

Росіяни ж кажуть, що «зменшують активність» через те, що «перемовини переходять у практичну площину».

До речі, керівник російської делегації Володимир Мединський заявляв, що деескалація на цих напрямках означає припинення вогню.

Про певні кроки говорять й у Генштабі ЗСУ: «Здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках».

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Стамбулі українська делегація оприлюднила свою позицію з ряду ключових питань, насамперед, щодо безпекової складової.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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