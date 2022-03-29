Пентагон підтвердив часткове відведення окупацинних війск з-під Києва
Після завершення чергового раунду переговорів у Туреччині російська сторона заявила, що «скорочує активність на черніговському та київському напрямках».
Тим часом розвідка США заявляє, що вже фіксує відведення частини російських військ від Києва, пише «Бабель» з посиланням на CNN. Джерела видання стверджують, що російські батальйонні тактичні групи залишають прилеглі райони навколо української столиці. Американська розвідка вважає це серйозною зміною стратегії.
Те, що російська техніка йдет у напрямку від українського кордону до білоруського Гомеля фіксують й у Білорусі.
More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with «V» marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022
Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.
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Втім, у США не виключають, що російські війська можуть знову розвернутися, якщо це дозволить ситуація.
Росіяни ж кажуть, що «зменшують активність» через те, що «перемовини переходять у практичну площину».
До речі, керівник російської делегації Володимир Мединський заявляв, що деескалація на цих напрямках означає припинення вогню.
Про певні кроки говорять й у Генштабі ЗСУ: «Здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках».
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Стамбулі українська делегація оприлюднила свою позицію з ряду ключових питань, насамперед, щодо безпекової складової.
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах199
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