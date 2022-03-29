«Очевидно, послизнувся на пляшці»: полк «Азов» висміяв нібито пораненого в Маріуполі організатора вбивства Нємцова

В Маріуполі, який боронить полк «Азов», важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова Руслан Геремеєв.

«Сталось все після невдалого штурму порожнього згорілого будинку. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати, та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тікток-воїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що Геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики», — йдеться у повідомленні «Азову».

Зазначимо, що два дні тому очільник Чечні Рамзан Кадиров показав відео щодо участі своїх вояків у захопленні Маріуполя, на якому зображений Руслан Геремєєв — ексофіцер чеченського батальйону «Північ» Нацгвардії.

За словами Кадирова, Геремєєв керував «його підрозділом», який «відбив нациків і захопив адміністративний центр» у Маріуполі.

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Фото зі сторінки «Азову»

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