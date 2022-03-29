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Україна

Витримав катування та психологічний тиск: автор крилатої фрази про «російський корабель» повернувся з полону

18:53 29 березня 2022
Роман Грибов

Поки що офіційні джерела України не повідомили, на яких умовах вдалося звільнити з полону прикордонника Романа Грибова, який на острові Зміїний вранці 24 лютого надіслав через гучномовець корабель окупантів на три «веселі» літери.

Мабуть, за Романа віддали когось із російських вилупків, що прийшли до нас із війною. Невідомо, чи вдалося звільнити побратимів Грибова з прикордонного загону.

У офіційних каналах поширене відео, на якому керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Тарубець зустрічається з Романом та вручає йому нагороду. Подробиць щодо полону та звільнення прикордонника у цьому сюжеті майже немає.

Було сказано лише те, що Роман гідно витримав у полоні тортури та психологічний тиск. Сам прикордонник нічого окрім патріотичних слів не сказав: «За нами сила, за нами правда, разом переможемо. Слава Україні!»

На відео потрапила молода жінка — можливо дружина чи наречена Романа. Йому вручили медаль «За заслуги перед Черкащиною». Ймовірно, згодом отримає й державну нагороду.

Мала батьківщина Романа — Золотоноша Черкаської області. Місцеві журналісти із видання Золотоноша. City поспілкувалися з його мамою Тетяною Рудольфівною.

«Такі слова (відправити корабель росіян у потрібному напрямку. — Авт.) у таку напружену хвилину могли коштувати синові життя. Весь світ підхопив цю фразу як заклик. Деякий час ми нічого не знали. Від нас приховували, поки не з'ясували ситуацію. Це були важкі дні. Коли прийшла достовірна інформація, я трохи заспокоїлася, бо знала, що мій мужній син живий. Команда піхотинців разом з прикордонниками відбивала атаки на острів до масштабної війни 2 місяці. Я з ним воювала по телефону. 24 лютого, коли дзвонив, то були обстріли. Почула: «Мама тримайся, бо в нас дуже гаряче», — розповіла жінка.

У публікації зі слів мами написано, що Роман служить у морській піхоті, а не у прикордонних військах. «Мати вже 4 роки воює разом зі своїм морським піхотинцем, який підписав вже другий контракт», — наголошується у журналістському матеріалі.

Нагадаємо, що на початку березня на 7 березня на Одещині підрозділи морської піхоти України підбили російський корабель. Факт влучення в корабель підтвердило командування Військово-Морських Сил ЗСУ та опублікувало відповідне відео.

Раніше ЗСУ вдалося підбити патрульний корабель ЧФ РФ «Василь Биков», який брав участь в обстрілі Зміїного.

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