«Потрібно 1000 «Кинджалів», щоб взяти «Азовсталь»: бойовик «ДНР» вражений вишколом та оснащенням захисників Маріуполя

Попри безперервні спроби захоплення Маріуполя, українські захисники не здаються і чинять запеклий опір ворогові. Днями радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив на своєму телеграм-каналі відеозапис інтерв'ю бойовика «ДНР», який бере участь у боях за Маріуполь. Напевно, це інтерв'ю записав місцевий блогер, а не професійні телепропагандисти, тому матеріал представлений без брехні, характерної для «зомбоящика».

— Ми працюємо (у Маріуполі) з боку узбережжя по бульвару, підійшли до житлового кварталу, який знаходиться перед «Азовсталлю», — розповідає бойовик «ДНР». — Бої дуже тяжкі. Нас, групу розвідки, використовують для виявлення вогневих точок противника. Втрати, звісно, великі. Прогризаємо метр за метром, будинок за будинком. І ще нам просуватися, просуватися та просуватися".

Тобто цього воїна та його поплічників командири кидають у розвідку боєм — вони йдуть в атаку заради того, щоб українські захисники відкрили по них вогонь. Таким чином ворог намагається дізнатися, де знаходяться замасковані українські позиції — щоб потім накрити їх вогнем артилерії. Але на ці вигадані сто років тому хитрощі існують інші військові хитрощі: коли вогнева точка «засвічена», українські бійці просто змінюють позиції. Отже ворог б'є з артилерії по місцю, де наших уже немає.

Бойовик "ДНР" розповів про реальне становище загарбників у Маріуполі

— Як оснащені «азовці» (бійці українського полку «Азов». — Авт.)? — запитав блогер у бойовика.

— По повній програмі. Вони мають тепловізори, американські снайперські гвинтівки… Вони мають усе. У них бездоганний радіозв'язок і система глушіння. Коли ми заходимо в якийсь будинок і вдається вклинитися в їхні радіопереговори, то розуміємо, що вони нас чудово бачать. У будинках нас кілька разів відсікали та обробляли снайпери та кулеметники. Система глушіння в них така, що вони можуть нас заглушити, і ми нічого не можемо протиставити цьому: Перша світова війна — піднявся і побіг під кулями.

Бійці, коли дивляться репортажі федеральних каналів, місцевих ЗМІ вони просто сміються. Їм, (російським та деенерівським пропагандистам. — Авт.) не соромно? Це не постановка, але така перестановка кадрів… Бадьорі репортажі, м'яко кажучи, не відповідають дійсності (не прибирайте це, будь ласка). Не знаю, на скільки відсотків ми контролюємо місто, але це не 80 відсотків, як кажуть по телевізору.

— Як я розумію, вони (українські війська. — Авт .) зараз закріпилися на висотках (у багатоповерхівках. — Авт.) біля «Азовсталі» та на самій «Азовсталі»? — задав ще одне запитання блогер.

— Так. Ми, скажімо, попрацювали по висотці — по позиції снайпера. Снайпер змінив позицію, і він уже в іншому місці. І ми знову працюємо по висотці. Тобто треба «прогризати» кожен будинок. А далі — за станцією човнів — доти, дзоти… «Азовсталь» укріплена так, що я не знаю, які сили потрібні, щоб її штурмувати. Бійці кажуть, що потрібно 1000 «Кинджалів» (розпіарених російських ракет), щоб щось зробити з цією «Азовсталлю». Якщо просто так йти, як ми йдемо, то це будуть втрати, втрати та втрати.

Розбиті російською артилерією багатоповерхівки Маріуполя перетворилися на фортеці – кожен будинок ворогові доводиться штурмувати та зазнавати великих втрат

Бойовик, який наголосив, що служить у спецназі «ДНР», висловився і щодо забезпечення деенерівців спорядженням:

«З цим також не дуже добре. Пам'ятаєте, з 2016 року забороняли знімати на позиціях — боялися, що бійці про щось проговоряться. У нас видають лише базовий набір екіпіровки. Решта — брониками, розвантаженнями тощо — кожен забезпечує себе сам, власним коштом».

На фото у заголовку: Полк «Азов» вміло знищує ворога

Фото з телеграм-каналу полку «Азов»

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