Питання Криму обговорюватимуть ще 15 років: про що Україна та росія домовилися у Стамбулі

Після завершення чергового раунду переговорів делегацій України та росії в Туреччині їхні підсумки озвучив голова фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія.

За його словами, позитивним моментом є той факт, що вдалося перемістити майданчик, де зустрічалися делегації, з Білорусі до Туреччини — останню наша країна бачить як одного із гарантів безпеки України, передає Ukraine Now .

«Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину… Ми працювали над форматом (але нічого не підписуємо) нової системи гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який підлягає ратифікації. Ми навчені Будапештським меморандумом», — зазначив він.

Зокрема, йдеться про те, щоб країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом трьохдіб після консультацій були б зобов'язані надати допомогу, зокрема військову, а також закрити небо.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (до нього входить і країна-агресор), включаючи Велику Британію, КНР, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Польщу, Ізраїль.

Питання окупованих територій Донбасу та Криму залишаються неврегульованими. За словами Арахамії, країни-гаранти не працюватимуть цими територіями. Також гарантії включають сприяння вступу України до Євросоюзу. Зокрема, обговорюється, щоб діалог щодо Криму тривав 15 років.

Механізм може мати такий вигляд: виведення російських військ за позиції, які вони зайняли після 24 лютого 2022 року; проведення в Україні референдуму щодо позаблокового та без'ядерного статусу; у разі підтримки цих питань — затвердження договору, а потім його ратифікація країнами-гарантами.

До речі, в Росії заявили, що «спецоперація розвивається згідно з планом». Мовляв, ЗСУ ослаблені, тож країна-агресор ніби то вирішивала «зменшити активність на київському та чернігівському напрямах», зосередившись на ОРДЛО. Для цього, до речі, на ТБ випустили міністра оборони Росії Шойгу, якого не було видно і чутно з середини березня. І все це прозвучало на тлі успішних дій українських захисників, зокрема, під Києвом.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що обговорюється час проведення чергової зустрічі — військовій та юридичній підгрупі потрібен час, щоб обговорити питання припинення вогню та моментів проекту договору відповідно.

До речі, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що окупанти відмовилися від намірів захопити Київ, Харків та Одесу та інші міста, і що за кілька тижнів вони перекинуть сили на Донбас.

Фото Pixabay

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