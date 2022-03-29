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Україна

Загарбники почали мінувати території дистанційно — установками залпового вогню «Зємлєдєліе»

12:31 29 березня 2022
Залп з установки «Зємлєдєліе»

Інформаційна агенція Міністерства оборони України Армія Inform оприлюднила відео, на якому знято, як на Харківщині російські окупанти дистанційно мінують території за допомогою реактивних установок залпового вогню «Зємлєдєліе». Це одна з найсвіжіших розробок російського військового комплексу — почала поступати на озброєння армії ворога на початку минулого року.

«Зємлєдєліе» розкидає міни на відстань 5−15 кілометрів від місця, на якому знаходиться. Одним залпом випускає півсотні мін. Точність встановлення мінних полів в такий спосіб дуже й дуже приблизна. Міни розлітаються навмання, тож нормальної карти мінування скласти неможливо. Зрозуміло, що за допомогою цих реактивних систем загарбники мають можливість встановлювати значно більше мін, ніж вручну. Це значно збільшує небезпеку підриву для всіх, в тому числі цивільних, особливо дітей.

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Фото Annanet: Залп з установки «Зємлєдєліе»

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