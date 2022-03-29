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Україна

Україна відновила евакуацію із зон бойових дій: відкрито три коридори

10:43 29 березня 2022
Ірина Верещук

На вівторок, 29 березня, погоджено три гуманітарні коридори для евакуації українців, а напередодні, 28 березня таких погоджень не було, проте з Бердянська вдалося вивезти 880 маріупольців.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка — міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, із Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати на власному автотранспорті.

До Бердянська із Запоріжжя вирушили автобуси, час прибуття яких залежатиме від проходження блок-постів. Місце збору — Мелітопольське шосе, 87-б.

З Мелітополя до Запоріжжя — місце збору вулиця Алексєєва, 12, біля ДСНС № 10.

З Енергодару до Запоріжжя — місце збору на вулиці Курчатова, 14, біля міськради.

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Фото — скріншот

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