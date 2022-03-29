«Я не прошу тебе застрелитися»: український військовий звернувся до російського полковника, мати якого мешкає під Києвом

Український військовослужбовець Юрій Задоя звернувся до військового комісара Бєлгородської області рф Валерія Грицая, уродженця Яготина, що на Київщині, який відправляє «гарматне м’ясо» до нашої держави.

«У той час, коли в Україні війна, Валєра слухняно виконує накази путіна і проводить мобілізацію, щоб нищити своїх земляків. Валєра, зараз у Яготині проживають твоя мама Грицай Ольга Сергіївна и та сестра Стригун (Грицай) Лариса Степанівна — зателефонуй їм і спитай, що реально відбувається у тебе на Батьківщині?

Скоро буде низка міжнародних судових слухань відносно агресії рф і ти, саме ти, Валєра, теж будеш на лаві підсудних за виконання злочинних наказів, що потягли за собою тисячі людських жертв», — пише військовий на своїй сторінці у соцмережах.

Він нагадав Грицаю, що російський міністр оборони Шойгу сховався у лікарні та фактично самоусунувся від виконання путінських доручень. «Зроби і ти так, поклади на стіл рапорт і станеш героєм для свої земляків, ніж посмертно „героєм“ для кремлівської шайки», — відзначив він та додав: «Я не прошу тебе стрілятися! Але якщо ти дістанеш табельну зброю і пострілом у свою скроню заявиш протест путінським невігласам, твій вчинок увійде в історію, як і інших офіцерів, які мали честь».

Раніше повідомлялося про капітана першого рангу ЗС рф Ігоря Татарченка з Криму, який народився на Київщині, а у 2014 році перейшов на бік ворога. Він командує підрозділами морської піхоти російських окупантів і може знаходитися в районі Бучі.

Фото зі сторінки Юрія Задої

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