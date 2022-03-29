На Харківщині ще один мер міста погодився співпрацювати з ворогом — голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста. Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення, до довічного позбавлення волі. Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!» — наголосів Сінєгубов.

У свою чергу «Суспільне» зазначило, що після того, як 26 березня Іван Столбовий зник, він повернувся у місто і вільно ним пересувається. Крім того, у телеграм каналі зявилось відео, де міський голова повідомляє жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, «хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще» і що «сьогодні повністю Україна вже нічого не дає».

«Вчора я говорив з керівництвом російської армії, і вони запропонували теж свою допомогу. Це ваше право, брати чи не брати, але ми сьогодні організуємо роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги, — заявив очільник міста на відео. - Там буде мука, картопля, не знаю, що буде і так далі. Як ви вважаєте, ваше рішення — брати чи не брати. Але у нас більше допомоги ніхто сьогодні не дасть, розумієте? Ваше право, тому що на сьогоднішній день заблоковано і так далі. Ми будемо усе робити, щоб відновити життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що далі ми будемо з ними зустрічатися, щоб нам давали допуск і з підключення електроенергії, і води, і таке інше. Ніякими іншими питаннями ми більше займатися не будемо, займатимемося життєдіяльністю нашого міста». Ситуація непроста, війна, не треба вчиняти мародерств, терористичних дій, тому що все це буде припинятися, щоб ми потім не ображалися".

Додамо, що російські війська у Балаклії від початку березня. У соцмережах Іван Столбовий звітував щодня про співпрацю з українськими волонтерами та допомогу жителям. А ще зазначав, що з окупантами співпрацю не вестиме…

Нагадаємо, що 15 березня президент підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю із Росією — до 15 років ув'язнення. Також дозволено закривати партії та організації, пов'язані із засудженими за цим законом.

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