ЗСУ ліквідували керівника штабу полку рашистів, інші орки «попливли» за течією

Українські захисники ліквідували чергового офіцера рашистської армії — начальника штабу 40 інженерно-саперного полку підполковник Олександра Корника.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк. За його інформацією, це сталося 27 березня під час наведення понтонно-мостової переправи через річку Десна в районі Чернігова.

«Разом із ним загинули 8 та отримали поранення ще 17 військовослужбовців полку. Шість тіл загиблих військовослужбовців не змогли дістати з води, їх віднесло течією», — повідомив він.

До речі, особа Олександра Корника вже знайома українцям. Справа у тому, що 2016 року він, ще майор, разом із колегою був зупинений під час проходження кордону з Україною. У росіян вилучили матеріали з військової справи під грифом «обмежене користування».

У посібниках йшлося про проведення вибухових робіт та розмінування, встановлення на машинах станкових кулеметів, спорудження фортифікаційних та оборонних споруд. На брифінгу тодішній очільник Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що російські кадрові офіцери беруть участь і безпосередньо здійснюють керівництво навчання бандформувань і поставляють на окуповану територію України військово-медичну літературу.

Щоправда, жодної інформації щодо їхньої подальшої долі більше не було, а під час брифінгу Грицак додав, що росіян не затримували і не відправляли у СІЗО, їх повернули назад, бо потрібно було ще провести експертизу вилучених матеріалів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі. Захисники з Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей — 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення в Україну загинули сім російських генералів. Серед ліквідованих в Україні називають генерал-майорів: заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу рф Андрія Суховецького, начальника штабу і першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Віталія Герасимова, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва, командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомеда Тушаєва. Також повідомляється, що загинув командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил рф генерал-лейтенант Андрій Мордвічев, а також командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії Яков Резанцев.

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