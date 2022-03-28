29.53 / 30.67 32.68 / 34.18
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Польщі назвали найсерйознішу проблему українських біженців

22:25 28 березня 2022
Біженці у Польщі

Без знання польської мови біженцям з України буде складно знайти роботу у Польщі. За словами експертки з ринку праці Дороти Сеїневської-Бжезняк, біженцям з України необхідні інтенсивні мовні курси, бо там, де найпростіше знайти роботу, потрібна польська мова. Про це повідомляє місцеве видання rmf24.pl.

«До нас приїжджає багато людей з України та просять допомоги у пошуку роботи. Вони медсестри, перукарі, чудово готують, є й кондитери. Є також люди, які шукають будь-яку роботу, яка дасть їм можливість швидко отримати зарплатню, наприклад, після тижня роботи, —повідомила Дорота Сеневська-Бжезняк. - Дивно, але на ринку праці немає потоку пропозицій для робітників із України. Підприємці обережні. Вони побоюються, що люди, які зараз приїхали до Польщі, поїдуть за кілька тижнів.

Були й інші вимоги, наприклад, з вивчення мови. Найсерйозніша проблема на сьогоднішній день — це мова. У деяких професіях це бар'єр, який важко подолати. Ми закликаємо до негайного виділення коштів, які дозволять людям з України інтенсивно вивчати польську мову. Це не може бути єдиною витратою підприємців, і добровільної роботи університетів та неурядових організацій недостатньо. Вивчення мови є основою для успішної адаптації працівників з України. Мова є основою для таких професій, як торгівля, соціальне забезпечення, медичне обслуговування, туризм та сфера обслуговування".

Додамо, що у Польщі вже понад 2 мільйони біженців з України, і це число зростає з кожним днем. Підраховано, що понад 70% людей, які приїжджають до Польщі, планують швидко знайти роботу…

Читайте також: Поляки виплачуватимуть 500 злотих допомоги для українських дітей-біженців: хто має право отримати

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 28 березня

Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Біженці у Польщі

У Польщі назвали найсерйознішу проблему українських біженців

вагони

Везуть контрабанду ешелонами: конфісковано понад 100 вагонів з білоруськими добривами та сталлю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.