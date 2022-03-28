Сьогодні, 28 березня, закінчується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на виконанні задач виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також російське окупаційне командування докладає максимум зусиль щодо утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

З метою заповнення втрат особового складу військовими комісаріатами на території Російської Федерації триває здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів «добровольців», які будуть залучатися для забезпечення окупаційного «порядку» на захоплених територіях.

Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угруповання військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати чи оточити Київ.

Підрозділи Збройних сил України продовжують оборону Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток настання супротивника за іншими напрямками. Окупанти продовжують нести великі втрати.

Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

Відбулися перекидання близько 150 осіб із південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їхніх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів щодо прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого залучення до війни з Україною.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат протягом першого місяця війни.

У свою чергу підрозділи Збройних Сил України продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки за окремими напрямками.

Українські воїни та весь народ упевнені у своїй перемозі.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну вони втратили вже 17 тисяч «бойових голів», а також величезну кількість бойової техніки, зокрема 586 танків та 123 літаки.

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter