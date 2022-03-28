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Україна

Потрібні нові літаки та системи ППО: названі види озброєння, яких гостро потребує українська армія

18:17 28 березня 2022
Володимир Зеленський та Кирило Буданов

Збройні сили України готові звільнити тимчасово окуповані російськими військами території країни, але для цього їм потрібне сучасне озброєння.

На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Coffee or die.

«Ми стоїмо і можемо довго стояти. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155 мм і більше, а також бойова авіація «, — заявив Буданов.

При цьому він наголосив, що Україні потрібні літаки п'ятого покоління.

«Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога — велика частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують сучаснішу авіацію ворога і здатні опанувати літаки п'ятого покоління. Я не сумніваюся в майстерності українських льотчиків» , — додав Буданов.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну вони втратили вже 17 тисяч «бойових голів», а також величезну кількість бойової техніки, зокрема 586 танків та 123 літаки.

На фото: Володимир Зеленський та Кирило Буданов

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