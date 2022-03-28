Питання знято: в Україні продовжили термін дії прав водія

На період до закінчення війни у водіїв не повинно виникати питань із посвідченнями з обмеженим терміном дії — його автоматично продовжено на час війни та період після її закінчення.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов під час інформаційного телемарафону, передає УНІАН.

«Є посвідчення водія безстрокові, старого зразка, а є посвідчення водія з терміном дії. Зараз до закінчення військового часу і ще деякий час після цього не буде проблем з терміном дії цих водійських посвідчень. Досить багато українців залишилися за кордоном, ми робили спеціальне роз'яснення, це питання знято. Принаймні воно має бути зняте, тому що умовний француз, німець чи угорець, який перевіряє документ, не може знати всіх нюансів українського законодавства, тут працюють консульські служби» , — розповів чиновник.

Нагадаємо, що минулого року в листопаді в українців з'явилася можливість отримати посвідчення водія, замовлене онлайн, поштою. Оформити доставку можна в Електронному кабінеті водія, а отримати — у будь-якому відділенні «Укрпошти».

З 29 грудня минулого року в Україні в посвідченнях водія з'явилася нова позначка.

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