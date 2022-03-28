29.53 / 30.67 32.68 / 34.18
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Питання знято: в Україні продовжили термін дії прав водія

17:47 28 березня 2022
Водійське посвідчення

На період до закінчення війни у водіїв не повинно виникати питань із посвідченнями з обмеженим терміном дії — його автоматично продовжено на час війни та період після її закінчення.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов під час інформаційного телемарафону, передає УНІАН.

«Є посвідчення водія безстрокові, старого зразка, а є посвідчення водія з терміном дії. Зараз до закінчення військового часу і ще деякий час після цього не буде проблем з терміном дії цих водійських посвідчень. Досить багато українців залишилися за кордоном, ми робили спеціальне роз'яснення, це питання знято. Принаймні воно має бути зняте, тому що умовний француз, німець чи угорець, який перевіряє документ, не може знати всіх нюансів українського законодавства, тут працюють консульські служби» , — розповів чиновник.

Нагадаємо, що минулого року в листопаді в українців з'явилася можливість отримати посвідчення водія, замовлене онлайн, поштою. Оформити доставку можна в Електронному кабінеті водія, а отримати — у будь-якому відділенні «Укрпошти».

З 29 грудня минулого року в Україні в посвідченнях водія з'явилася нова позначка.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити, якщо вкрали SIM-карту або зламали «Дію».

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Гороскоп на 28 березня

Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

Марина Овсяннікова

Припиніть шукати хороших росіян: «прозріла» пропагандистка Овсяннікова в Європі бореться за зняття санкцій проти Росії

танки

Навмисне розчавили військовою машиною сім'ю: рашисти вчинили жорстокий злочин на Сумщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.