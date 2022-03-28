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Україна

Далі — Буча, Гостомель та Ворзель: мер Ірпеня повідомив про звільнення міста від путінської нечисті

17:25 28 березня 2022
Українські захисники

Українські захисники звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських загарбників.

Про це заявив у своєму Telegram-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Друзі, ще звертаюся до наших жителів. В Ірпінь повертатися поки не можна. Це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших рубежах і далі йтимемо і звільнятимемо Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна», — заявив Маркушин.

Наразі, за його словами, у місті відбувається зачистка.

«Хочу подякувати ЗСУ, теробороні, Нацполіції, ГУР та спецпідрозділу. Хлопці, коли ми разом — ми сила!», — заявив Маркушин.

Нагадаємо, у Києві та області змінено час комендантської години, Кличко зробив заяву.

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