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Нелюди путіна завдали удару по Сєвєродонецьку: зруйновано 5 будинків, постраждали семеро людей

17:01 28 березня 2022
Сєвєродонецьк&nbsp;— зруйнований будинок

У понеділок, 28 березня, убивці кремлівського ката продовжили обстріл Луганської області.

Від їхніх злочинних дій постраждало, зокрема, місто Сєверодонецьк, де в результаті атаки зруйновано 5 будинків та постраждали щонайменше 7 людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти обстріляли один із житлових масивів, що призвело до численних руйнувань. Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучили майже всіх рятувальників.

«В одному з будинків зруйновані два верхні поверхи, ще в двох — майже відсутні по два під'їзди в кожному. З-під завалів уже підняли сімох людей, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, продовжуються» , — йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що окупанти також обстріляли Рубіжне. Одного пораненого направлено до лікарні.

Нагадаємо, що на відміну від злісних путінських шакалів-руйнівників воїни ЗСУ намагаються привнести в життя Луганської області затишок, комфорт та доброту.

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