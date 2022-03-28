Переселенцям в Україні виплачуватимуть по 2 тисячі гривень щомісяця: коли можна буде отримати гроші

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив, що охоплена війною Україна перейшла на нову систему підтримки переселенців.

Про це він заявив під час телемарафону.

«Ми зараз перейшли на нову систему підтримки — щомісячна виплата у розмірі 2 тисяч гривень громадянам, які вимушено залишили свої будинки, і 3 тисячі на дітей», — заявив міністр.

Для того, щоб отримувати виплати, необхідно зареєструватись на порталі «Дія» або в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання.

«Крім того, ми запровадили підтримку для роботодавців, які створюють нові робочі місця. Протягом двох місяців, коли вони створять нове робоче місце для переселенця, зареєструються або у центрі зайнятості, або на порталі „Дія“, вони також зможуть отримати компенсацію у розмірі 6,5 тисячі гривень», — заявив Немчинов.

У свою чергу, міністр соціальної політики Марина Лазебна в телеефірі заявила, що обіцяні виплати внутрішньопереміщеним особам в Україні планується розпочати на початку квітня.

За її словами, прямі грошові виплати отримуватимуть не лише ті, хто перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші, а й ті, хто перемістився у межах однієї області, одного регіону.

Також Лазебна закликала людей реєструватися в ЦНАПах і не гаяти час і підкреслила, що надалі запроваджені урядом програми розширюватимуться і модернізуватимуться.

«Вони всі будуть прив'язані до цього статусу внутрішньо переміщеної особи», — наголосила Лазебна.

Також глава відомства розповіла, що згодом люди зможуть реєструватися як ВПО через портал «Дія».

«Люди зареєструються до 14 квітня, подадуть відповідні заяви та реквізити про свої банківські рахунки та отримають допомогу на проживання за повний березень місяць», — наголосила міністр.

Раніше «ФАКТИ» писали, що після індексації пенсій, проведеної 1 березня, приблизно десять мільйонів наших співгромадян почали отримувати підвищені пенсії.

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