Список 620 агентів ФСБ у Європі: українська розвідка завдала потужного удару по російській спецслужбі

«Кожен європеєць має знати їхні імена!» — такими словами Головне управління розвідки Міністерства оборони України прокоментувало свій дуже неприємний сюрприз для ФСБ, яка вербувала зокрема й українських політиків. ГУР МО України оприлюднило список із 620 агентів російської спецслужби, які працюють у країнах Європи.

«ГУР МО України отримало список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи», — йдеться у повідомленні. Там зазначені прізвища, імена, по батькові, номери паспортів, де, коли і хто їх видав, адреси реєстрації, інформація про борги, кредити, сім-карти, автомобілі та інші відомості.

Ознайомитись із цим списком може кожен за посиланням.

Раніше у співпраці з ФСБ запідозрили українського футболіста Анатолія Тимощука, який проживає в Росії.

Фото з сайту ГУР Міноборони України: Головний офіс ФСБ на Луб'янці

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