29.52 / 30.99 32.68 / 34.56
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На годину пізніше: у Києві та області змінили час комендантської години

13:11 28 березня 2022
На годину пізніше: у Києві та області змінили час комендантської години

З понеділка, 28 березня, у Києві, який продовжує зазнавати обстрілу окупантів, змінився час комендантської години — тепер він почне діяти з 21:00. Про це заявив мер Віталій Кличко, додавши, що обмеження зніматимуться також на годину раніше — о 6:00.

«Важлива інформація! У Києві змінюється час комендантської години. З сьогоднішнього дня, з 28 березня, комендантська година починатиметься годиною пізніше, а закінчуватиме на годину раніше», — пише Кличко.

Також він додав, що аналогічний режим діятиме і у столичній області.

Нагадаємо, під час дії комендантської години забороняється пересування містом без спецперепусток. Виходити з дому можна лише, щоб дійти до укриття.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 28 березня

Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

росгвардія

Під Гостомелем зазнала втрат елітна дивізія Росгвардії — та, що розганяє протести у Москві

люди

В Україні несподівано зросла кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень на місяць: у ПФУ озвучили цифри

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.