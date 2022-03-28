На годину пізніше: у Києві та області змінили час комендантської години

З понеділка, 28 березня, у Києві, який продовжує зазнавати обстрілу окупантів, змінився час комендантської години — тепер він почне діяти з 21:00. Про це заявив мер Віталій Кличко, додавши, що обмеження зніматимуться також на годину раніше — о 6:00.

«Важлива інформація! У Києві змінюється час комендантської години. З сьогоднішнього дня, з 28 березня, комендантська година починатиметься годиною пізніше, а закінчуватиме на годину раніше», — пише Кличко.

Також він додав, що аналогічний режим діятиме і у столичній області.

Нагадаємо, під час дії комендантської години забороняється пересування містом без спецперепусток. Виходити з дому можна лише, щоб дійти до укриття.

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