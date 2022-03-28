ЗСУ відправили до пекла нову партію путінських орків: названі втрати ворога з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну вони втратили вже 17 тисяч «бойових голів». Такі дані станом на ранок 28 березня наводить Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 28 березня:

танки — 586;

бойові броньовані машини — 1 694;

артилерійські системи — 302;

РСЗВ — 95;

засоби ППО — 54;

літаки — 123;

вертольоти — 127;

автомобільна техніка — 1 150;

кораблі / катери — 7;

цистерни з ПММ — 73;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66;

спеціальна техніка — 21;

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — традиційно зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, аби приховати колосальні втрати військ в Україні, росіяни почали спалювати трупи своїх «побратимів» у плавильних печах, адже мобільні крематорії вже не справляються.

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