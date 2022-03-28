ЗСУ відправили до пекла нову партію путінських орків: названі втрати ворога з початку війни
З початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну вони втратили вже 17 тисяч «бойових голів». Такі дані станом на ранок 28 березня наводить Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 28 березня:
- танки — 586;
- бойові броньовані машини — 1 694;
- артилерійські системи — 302;
- РСЗВ — 95;
- засоби ППО — 54;
- літаки — 123;
- вертольоти — 127;
- автомобільна техніка — 1 150;
- кораблі / катери — 7;
- цистерни з ПММ — 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66;
- спеціальна техніка — 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — традиційно зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, аби приховати колосальні втрати військ в Україні, росіяни почали спалювати трупи своїх «побратимів» у плавильних печах, адже мобільні крематорії вже не справляються.973
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter