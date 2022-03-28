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ЗСУ відправили до пекла нову партію путінських орків: названі втрати ворога з початку війни

11:11 28 березня 2022
ЗСУ відправили до пекла нову партію путінських орків: названі втрати ворога з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну вони втратили вже 17 тисяч «бойових голів». Такі дані станом на ранок 28 березня наводить Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 28 березня:

  • танки — 586;
  • бойові броньовані машини — 1 694;
  • артилерійські системи — 302;
  • РСЗВ — 95;
  • засоби ППО — 54;
  • літаки — 123;
  • вертольоти — 127;
  • автомобільна техніка — 1 150;
  • кораблі / катери — 7;
  • цистерни з ПММ — 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66;
  • спеціальна техніка — 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — традиційно зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, аби приховати колосальні втрати військ в Україні, росіяни почали спалювати трупи своїх «побратимів» у плавильних печах, адже мобільні крематорії вже не справляються.

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