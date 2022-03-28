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Опубліковано графік евакуаційних поїздів на 28 березня: до яких міст і країн можна дістатися із зони бойових дій

8:58 28 березня 2022
Евакуація

«Укрзалізниця» опублікувала графік руху евакуаційних поїздів на 28 березня, де також є міжнародні рейси.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника.

Харків :

  • 11:30 — № 229/230 Харків — Ужгород

Дніпро:

  • 20:00 — № 234/233 Дніпро — Чоп

Краматорськ :

  • 13:00 — № 282/281 Краматорськ — Львів
  • 16:00 — № 284/283 Краматорськ — Львів

Одеса:

  • 22:32 — № 238/237 Одеса — Ужгород

Інші:

  • 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро

Також на 28 березня призначено міжнародні рейси:

Польща :

  • 07:10 — 35/36 Львів — Пшемишль*
  • 08:30 — 715/716 Київ-Пас — Вінниця* (11:25) — Пшемишль*
  • 10:30 — 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 — 814/813 Львів — Хелм
  • 18:22 — 35/36 Одеса — Пшемишль*
  • 19:13 — 67/68−910/909 Київ — Варшава/Київ — Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп — Чієрна-над-Тіссоу — Кошице* (прибуття 13:49);
  • 16:50 № 961 Чоп — Чієрна-над-Тісоу — Кошице* (прибуття 18:13).

* квитки у продажу

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь.*

Також призначені поїзди до Будапешт:

  • 12:30 № 33 Мукачеве — Будапешт*
  • 16:30 № 32521 Мукачеве — Будапешт*

* квитки у продажу

Румунія:

23:23 Одеса — Ізмаїл — Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 № 749/750 Київ — Львів (21:00) — Відень.

Нагадаємо, з понеділка, 28 березня, Фінляндія зупиняє залізничні пасажирські та вантажні перевезення з росією, що означає — країна-агресор повністю втрачає залізничне сполучення з країнами Європейського Союзу .

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