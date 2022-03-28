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Ворог продовжує зазнавати втрат: за попередню добу знищено 4 літаки, вертоліт два дрони путіна

8:13 28 березня 2022
Ворог продовжує зазнавати втрат: за попередню добу знищено 4 літаки, вертоліт, 2 крилатих ракети та два дрони путіна

На тридцять третю добу протистояння України російському воєнному вторгненню угруповання сил оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

Одночасно триває оборонна операція на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.

Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.
На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються.

Нагадаємо, напередодні під Гостомелем розгромили розпіарену Кантемирівську танкову дивізію ворога, а також елітні частини Росгвардії.

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