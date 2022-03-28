Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

Сьогодні, 28 березня, Меркурій перейшов до знаку Овна і став разом із Венерою ранковими зірками, утворивши пару «Прометей — Люцифер».

Венера у ясну погоду сяє у променях ранкової зорі у південно-східній частині неба. Меркурій побачити складніше, але для нас цікавіше його становище у карті. Меркурій рухається до верхнього з'єднання із Сонцем, яке відбудеться 3 квітня. Після чого Меркурій стане вечірньою зіркою, пише на своїй сторінці у Facebook астролог Ірина Звягіна.

За її словами, є суттєва різниця у його проявах у цих двох фазах. Поки Меркурій перед Сонцем він спрямований до практичного життя, нових зв'язків, шукає розумні шляхи і сприятливі ситуації. Його швидкість висока і в житті це проявляється через спрямованість у майбутнє та забігання вперед, нетерплячість, перестрибування через перешкоди. Чого слід остерігатися до 3 квітня, так це непродумані дії, особливо в ситуаціях великої відповідальності. У плані ж наснаги, проблисків інтелектуальної інтуїції, логістики це чудовий час.

Венера у поєднанні з Сатурном, а сьогодні ще й з Місяцем, це охолодження емоцій, скутість, втома. Цей аспект вимагає затягнути тугіше пояс, перевірити запаси, обдумати економію всього, що є життєзабезпечуючим, від боєприпасів до продуктів, пального та медикаментів. Життя ставить рамки, але Венера примудряється додати тепла та світла у будь-який життєвий сюжет, замортизувати його, згладити кути.

Це саме той день, коли допомога може прийти найдивовижнішим чином. Світ відгукнеться на ваші нагальні проблеми. Але зайвого не дасть, тільки найнеобхідніше і так, як вважатиме за потрібне. Наполягати, вимагати, тиснути не можна, інакше відкине від задуманого в невідомому напрямку і доведеться довго відновлювати порушений баланс.

Марс йде у поєднання з Сатурном, і реальність на кілька тижнів стає жорсткою та некомфортною. Де б хто не був, але аспект це загальний, і він робить життя складнішим. А ось що мати на увазі під цим «складніше» і який його ступінь — це у кожного своє. Те, що було відомо в теорії, належить застосувати практично. І переваги у «інженерів-Смітів» (Жюль-Верн, Таємничий острів), які володіють широким набором знань та умінь. Люди у віці, загартовані в життєвих битвах, навички, що роками відточують, стануть у нагоді в різних місцях і ситуаціях. Якщо про сьогоднішній день, то це очевидний акцент і молоді краще підкоритися авторитету та мудрості старших товаришів.

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«Ну і все одно скажу про красу і любов, адже життя вимагає встигати все , — вирішила додати до прогнозу Ірина Завялова. — Чудовий день для знайомств та спонтанних проявів симпатії. Імовірні романи у людей з великою різницею у віці. Якщо у вас працюють перукарні, то це вдалий день для стрижки. І добре б — у свого майстра» .

Нагадаємо, що українські відьми виходять на стежку війни та мають намір провести післязавтра, 31 березня, у четвер, загальний ритуал проти «кремлівського чудовиська» володимира путіна.

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