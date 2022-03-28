Поверніться туди, з чого все почалося 24 лютого: що сказав Зеленський в інтерв’ю росЗМІ

Про те, якою бачить перемогу

«Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни, — сказав Зеленський у відповідь на питання, якою бачить військову перемогу. — Вивести війська російської федерації на компромісні території — а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію й усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".

«Мені не 70 років — ви зрозумієте, про що я, — звернувся до російських журналістів президент. — Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідна людина. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не хочу. І тому силового нападу я не розглядав — ані на Донбас, ані на Крим. Бо глибоко розумію, скільки тисяч людей наших би загинули. І якою була б ціна цих територій, нехай навіть відвойованих».

Про Маріуполь

У відповідь на питання, що відбувається в Маріуполі, президент України сказав: «Місто заблоковане російськими військовими. Заблоковані усі в'їзди та виїзди з міста Маріуполь. Заміновано порт. Гуманітарна катастрофа всередині міста однозначно, бо заїхати з продуктами харчування, ліками та водою туди неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої. Вбивають водіїв. Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато які з них були відвезені назад».

Зеленський додав, що в Маріуполі є українські війська. Росіяни «залізли» тільки в «якусь частину міста», їх стримують «наші хлопці, котрі відмовилися виходити на їхні заклики». Президент додав, що періодично розмовляє з українськими військовими. «Я дав їм право вибору (залишити Маріуполь. — Авт.). Вони сказали: «Ми не можемо залишити місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених». Мало того, вони сказали: «Ми не кинемо вбитих», — сказав Зеленський і звернувся до журналістів: «Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах».

Про майбутні відносини з рф

Відповідаючи на питання про майбутні відносини між українським та російським народами, президент висловив думку, що дорослі та свідомі люди не зможуть пробачити одне одного.

«Я не маю відповіді, як це (відносини. — Авт.) можна повернути. У мене немає відповіді, чи це повернеться взагалі коли-небудь. Я не пророк. І це вирішуватимуть саме ті люди, які… Дивіться, я вам так скажу: ще кілька місяців, і кожен в сім'ї матиме втрату — ту чи іншу», — сказав Зеленський і додав, що українці будуть чинити спротив окупації, про яку висловися так: «Я не хочу навіть порівнювати із фашизмом».

Президент вважає, що шанс на примирення може з’явитись у дітей і онуків.

«Мені здається, що треба думати про своїх уже дітей та онуків, про себе вже нема чого думати. Люди сьогодні дорослі, такі як ми з вами — ці люди один одному вже нічого не вибачать. Я в це більше не вірю. Я просто побачив, як реагують росіяни, і відсоток підтримки дій путіна… Це неможливо. Але за дітей треба боротися і за онуків. Це шанс. Тому що ми розуміємо, що ми із цих земель не переїдемо. Ні ми, ні ви. Що справедливо».

Про пункти перемовин з рф

Коментуючи хід переговорів с росією, Зеленський підкреслив: «Денацифікація та демілітаризація» — взагалі ми не обговорюємо це. Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь «демілітаризацію», якусь «денацифікацію». Для мене це абсолютно незрозумілі речі".

Що стосується пункту переговорів про статус російської мови, то президент зауважив, що наполягає на укладенні договору про повагу до мов і культури народів-сусідів, який хоче укласти з усіма сусідніми країнами.

«Хочете російську школу, хтось хоче російською вчитися — приватна школа, будь ласка, відкривайте, але за умови: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас. Щось у вас видаємо — отже, й тут видаємо. Яке ставлення хочемо до російської мови? Це ваша мова, державна мова рф, все має бути справедливо. Поважайте нас і нашу мову державну українську, і все», — підкреслив президент.

Найголовнішим пунктом переговорів Зеленський назвав домовленості про гарантії безпеки України та нейтралітет.

«Ми готові на нього йти. Але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум і таке інше. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду», — заявив президент. І додав, що нейтральний статус вкупі з гарантіями нейтралітету має схвалити український народ на референдумі.

«Чому? Тому що… гарантії безпеки передбачають конституційні зміни. А зміни в Конституцію вносяться упродовж двох сесій парламенту. Дві сесії — це рік. Уявляєте, наскільки це може бути довго? Референдум — крок швидший, ніж змінити Конституцію. Можливо організувати за кілька місяців», — пояснив Зеленський.

Про миротворців НАТО

Коментуючи ідею Польщі про миротворчий контингент НАТО в Україні, Володимир Зеленський сказав: «Я поки що не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, це я на нашій зустрічі з польськими колегами пояснив. Я знаю, що вони продовжили цю риторику. На щастя, чи на жаль, це поки що наша країна, а я президент, тому поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили».

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