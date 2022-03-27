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Не пережив розгрому під Тростянцем: застрелився командир полку знаменитої Кантемирівської танкової дивізії РФ

20:55 27 березня 2022
розгром рашистів під Тростянцем

Розгром українськими військами розпіареної Кантемирівської танкової дивізії РФ та звільнення в результаті міста Тростянця Сумської області мало, зокрема, ті наслідки, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу цієї дивізії, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також в ході боїв на Слобожанщині 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр» ЗС України розбила 200 окрему мотострілецьку бригаду ворога.

За інформацією відомого журналіста Романа Цимбалюка, знято с посади генерал-лейтенанта Сергія Киселя, командувача 1-ї танкової армії РФ, в склад якої входить зовсім не елітна, як показали бої, Кантемирівська дивізія. Причина краху кар’єри генерала — величезні втрати в його армії в ході війни в Україні та й взагалі провал бліцкригу.

«Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею в рішенні долі генерал-лейтенанта Киселя. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами», — зазначається в пості про ці події на сторонці в ФБ 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

На фото: Спалена російська військова техніка у звільненому Тростянці (фото зі сторінки в «Фейсбуці» 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр»)

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