У Чорнобильській зоні, де через бойові дії вирують пожежі та підвищується рівень радіоактивного забруднення повітря, складається серйозна ситуація — підвищується ризик пошкодження ізоляційних споруд, збудованих над четвертим енергоблоком ЧАЕС після вибуху 1986 року.

У Генштабі ЗСУ зазначють, що противник продовжує мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської АЕС.

«Пошкодження неминуче призведе до попадання в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження не тільки України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська Росії ігнорують загрози та застереження і продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, щодня у цьому районі транспортуються десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів з бази тилового забезпечення, розгорнутої у Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь.

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип'ять та за кількасот метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється у сусідньому із Прип'яттю місті Чорнобиль, яке також знаходиться на незначній відстані від АЕС. У місті Чорнобиль окупантами розгорнуть тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного військового округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

«За наявною інформацією, російські окупаційні війська все частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так, 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах добре відомі та відбуваються регулярно», — додали в українському Генштабі.

Раніше в ГУР Міноборони України попереджали, що путін наказав готувати теракт на Чорнобильській атомній станції.

Фото з Вікіпедії

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