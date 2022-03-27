«Укрзалізниця» запустила у Києві повноцінний кільцевий маршрут міської електрички

«Укрзалізниця», яка раніше запустила електрички, які зв'язали правий і лівий берег Києва, організувала повноцінний кільцевий маршрут.

«Це дозволить жителям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту ускладнений», — повідомили в компанії.

Потяги з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) відправлятимуться щогодини з 06:10, останній рейс — о 18:10.

Потяги з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) відправлятимуться щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс — о 18:15.

Останні рейси в обох напрямках прямуватимуть на станцію Святошин.

Електрички курсуватимуть із наступними зупинками:

Дарниця (платформа міської електрички),

платформа Лівий Берег (Березняки),

Видубичі,

Київ-Деміївський,

Протасів Яр,

Київ-Пасажирський (зупинна платформа Північна, за ТЦ «Полісся»),

Київ-Волинський,

Борщагівка-Технічна,

Борщагівка,

Святошин,

Рубежівський (парк Нивки),

Сирець,

Вишгородська,

Зеніт (просп. Бандери),

Почайна,

Троєщина-2 (Русанівські сади),

Троєщина,

Київ-Дніпровський,

Лівобережна (біля метро) та повернення до Дарниці.

В УЗ попередили, що швидкість руху поїздів обмежена з міркувань безпеки. Проте, наприклад, з Березняків до вокзалу можна дістатися за 21 хвилину.

Квиток коштує 15 гривень, його можна купити у вагоні або у чат-боті УЗ.

«Закликаємо пасажирів враховувати обмеження комендантської години та стежити за оновленням на офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниці» , — додали в компанії.

Нагадаємо, що через запровадження тривалої комендантської години у Запоріжжі УЗ довелося вносити зміни до руху пасажирських поїздів.

Фото зі сторінки УЗ у соцмережах

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter