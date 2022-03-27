Україна встановила рекорд за кількістю збитих за один день російських ракет, — ЗМІ

У суботу, 26 березня, Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України, проте українська ППО більшість збила. Ті, що збити не вдалося, долетіли, зокрема, до Львова.

За інформацією The Insider, що посилається на свої джерела, 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 — з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $ 340 млн. прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів ЧФ Росії.

Зазначається, що ППО України поставила рекорд із збитих цілей: з щонайменше 70 до цілей долетіли лише вісім — решту було знищено у небі.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок ракетного удару противника було, серед іншого, зруйновано дві нафтобази на Рівненщині та Львівщині.

До речі, львівські патрульні затримали чоловіка, який знімав момент польоту ракети та попадання її в ціль. У нього в планшеті виявили фотографії всіх блокпостів області. Цю інформацію він направив на два російські номери.

Іллюстративне фото

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