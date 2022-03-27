Українські агенти, на яких з 2014 року витратили мільярди доларів, просто кинули росію, — Грозєв

Bellingcat та Insider закінчують розслідування про те, скільки грошей російська ФСБ витратила, щоб отримати в Україні гарантовану політичну підтримку, але була просто «кинута».

«Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Інсайдером, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту відразу після вторгнення, — цитує розслідувача Христо Грозєва inforesist.org. — Там йдеться про мільярди доларів, а не рублів».

За інформацією розслідувача, гроші «вливалися» з 2014 року і до сьогодні.

«Це було 150−160 високооплачуваних офіцерів ФСБ, кожен із яких мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що… Ну так, вони летіли, щоби зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою», — стверджує Грозєв і додає, що росіян обдурили: «Навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули».

Христо Грозєв вважає правильною заборону в Україні діяльності проросійських партій, оскільки їхні представники були серед російської агентури.

Нагадаємо, що у Києві затримали політолога Михайла Погребинського, якому інкримінують держзраду.

Фото Pixabay

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