29.65 / 30.85 32.86 / 34.59
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українські агенти, на яких з 2014 року витратили мільярди доларів, просто кинули росію, — Грозєв

18:18 27 березня 2022
Долари

Bellingcat та Insider закінчують розслідування про те, скільки грошей російська ФСБ витратила, щоб отримати в Україні гарантовану політичну підтримку, але була просто «кинута».

«Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Інсайдером, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту відразу після вторгнення, — цитує розслідувача Христо Грозєва inforesist.org. — Там йдеться про мільярди доларів, а не рублів».

За інформацією розслідувача, гроші «вливалися» з 2014 року і до сьогодні.

«Це було 150−160 високооплачуваних офіцерів ФСБ, кожен із яких мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що… Ну так, вони летіли, щоби зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою», — стверджує Грозєв і додає, що росіян обдурили: «Навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули».

Христо Грозєв вважає правильною заборону в Україні діяльності проросійських партій, оскільки їхні представники були серед російської агентури.

Нагадаємо, що у Києві затримали політолога Михайла Погребинського, якому інкримінують держзраду.

Фото Pixabay

657

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська потрапив під обстріл окупантів на Чернігівщині, є поранені

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Олександр Поворознюк

«Ї**ш їх, Вова»: бос клубу УПЛ став героєм патріотичного кліпу (відео 18+)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.