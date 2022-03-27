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Проросійського політолога Погребинського затримано за підозрою в держзраді, — Цаплієнко

17:18 27 березня 2022
Михайло Погребинський

Правоохоронці затримали близького до кума путіна Віктора Медведчука, який втік з-під арешту, політолога Михайла Погребинського, у домі якого напередодні проводилися обшуки.

Як стверджує журналіст Андрій Цаплієнко, політолога, який часто виступав на росТВ, з Віктором Медведчуком пов'язують дружні стосунки.

«Михаїла Погребинського підозрюють у держзраді та незаконному збагаченні», — зазначив журналіст.

Напередодні про обшуки у Погребинського повідомляв Сеяр Куршутов:. «Серед іншого, знайшли сфальшовані соціологічні опитування про підтримку 46% українців (путіна)… Подібні „експерти“ на службі у злодійкуватого кума і сформували у запаленому совковому мисленні диктатора, який сидить у бункері, необачну думку про те, що Україну можна захопити».

Нагадаємо, що тиждень тому районний суд Львова дозволив арешт Медведчука.

Фото з Вікіпедії

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