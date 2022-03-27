Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, який раніше заявляв, що країна-агресор проробляє два варіанти ядерного шантажу, не виключив, що путін хоче реалізувати в нашій країні «корейський сценарій».

«Після невдач під Києвом та неможливості повалити центральну владу України, путін вже змінює головні оперативні напрямки — це південь та схід. Є підстави вважати, що він розглядає корейський сценарій для України. Тобто спробує нав'язати лінію розмежування між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні „Північну та Південну Кореї“. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі», — зазначив Буданов.

Також для російського режиму, як і раніше, актуальним залишається питання створення сухопутного коридору в Крим, однак, як зазначив очільник ГУР, проблемою залишається Маріуполь, який скував значні сили противника.

«Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне об'єднання, що протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо спробу створити „паралельні“ органи влади на окупованих територіях та змусити людей відмовитись від гривні. Можливо, вони захочуть поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір та мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ та поступове звільнення територій суттєво ускладнює реалізацію планів противника. Крім того, незабаром розпочинається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити», — підсумував Буданов.

Раніше керівник ГУР Міноборони України заявляв, що на противника очікує «пекло», коли зазеленіють ліси, і на «полювання» вийдуть партизани, у тому числі й озброєні мисливці.

Фото з Вікіпедії

452

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter