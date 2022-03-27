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Референдум про приєднання до Росії недоречний: у Росії відправили «ЛНР» за курсом свого військового корабля

15:57 27 березня 2022
Леонід Калашніков

Ватажок терористичної організації «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території окупованої Луганської області може пройти референдум про входження до складу Росії. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

«Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом», — заявив він.

Водночас голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Леонід Калашніков заявив, що «для проведення референдуму про входження „ЛНР“ до складу РФ зараз невідповідний час».

Колишній народний депутат України Борислав Береза назвав таку ситуацію смішною.

«А це вже смішно. Голова комітету Державної думи Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Леонід Калашніков вважає, що зараз не час проводити „референдум“ про входження „ЛНР“ до РФ», — написав він у Telegram.

За словами політика, «у РФ вже багато хто розуміє, що подібне рішення лише погіршить становище РФ і всіх, хто це підтримуватиме».

Як писали «ФАКТИ», у Харківській області за деякими напрямками ЗСУ перейшли у контрнаступ. Було звільнено один із населених пунктів.

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