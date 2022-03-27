В Україні, де триває повномасштабна російська агресія, біля Харкова, по деяких напрямках ЗСУ перейшли в контрнаступ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook.

«Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту — із Гусарівки. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», днями Синєгубов заявив, що зазнавши ганебної поразки під Ізюмом, російським загарбникам не залишається нічого, окрім як видавати бажане за дійсне та розповсюджувати фейки про захоплення міста.

«Ізюм — українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста», — сказав він.

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