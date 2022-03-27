29.65 / 30.85 32.86 / 34.59
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Знищено новітнього винищувача ворога під Ізюмом, — Олег Синєгубов

14:59 27 березня 2022
Олег Синєгубов

В Україні, де триває повномасштабна російська агресія, біля Харкова, по деяких напрямках ЗСУ перейшли в контрнаступ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook.

«Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту — із Гусарівки. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», днями Синєгубов заявив, що зазнавши ганебної поразки під Ізюмом, російським загарбникам не залишається нічого, окрім як видавати бажане за дійсне та розповсюджувати фейки про захоплення міста.

«Ізюм — українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста», — сказав він.

1928

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Татарченко

Наказ — взяти живим: під Києвом полюють на військового, який зрадив присязі України у 2014 році і воює на стороні рашистів

Мік Шумахер

Син Шумахера розбився на швидкості 240 км/год на Гран-прі Саудівської Аравії (відео)

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Леонід Калашніков

Референдум про приєднання до Росії недоречний: у Росії відправили «ЛНР» за курсом свого військового корабля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.