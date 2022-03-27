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Україна

Отримавши відсіч на більшості напрямків, окупанти зосередилися на одному

11:59 27 березня 2022
Олексій Арестович

Російські окупанти відмовилися від намірів захопити Київ, Харків та Одесу та інші міста. За кілька тижнів вони перекинуть сили на Донбас. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За його словами, у публічній площині військове командування РФ тепер запевняє, що не мало на меті захоплення великих міст України — Запоріжжя, Сум, Харкова, Одеси, Миколаєва та Києва, бо так намагаються виправдати свої невдачі.

«А планів було: „денацифікація“, демілітаризація, захоплення України у Львові» , — зазначив Арестович.

Він припускає, що протягом тижня-двох РФ виведе війська з-під Києва, Харкова, Чернігова, Сум і перекине їх на Донбас, таким чином намагаючись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб приєднати їх до так званих «ЛДНР».

«Перше — це спроба оточити наше угруповання в зоні ООС. Від Ізюма були кинуті основні сили. Добити і захопити Маріуполь. Утримати південь. Мова про наступ вже не йде, а про утримання півдня, Херсона» , — наголосив він.

Подібну думку висловило Міноборони Великобританії у Twitter.

«Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, рухаючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні», — йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Британії, поле бою на півночі України залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Як писали «ФАКТИ», днями американські військові аналітики заявили, що Росія відмовилася від планів взяття Києва за будь-яку ціну і концентрує зусилля на захопленні сходу України.

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