«11:0»: Арестович повідомив про новий успіх ЗСУ у Чорнобаївці
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який недавно повідомив, що в Чорнобаївці було ліквідовано командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева, заявив, що у ніч проти неділі, 27 березня, по аеродрому ЗСУ завдали чергового успішного удару.
На своїй сторінці у соціальних мережах він написав, що рахунок ЗСУ — путінська армія в Чорнобаївці на даний момент — 11:0.
«До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні», — додав Арестович.
Російські військові постійно намагаються закріпитися на військовому аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області та розмістити там військову техніку, чому успішно протистоять ЗСУ.1146
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