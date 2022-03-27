«11:0»: Арестович повідомив про новий успіх ЗСУ у Чорнобаївці

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який недавно повідомив, що в Чорнобаївці було ліквідовано командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева, заявив, що у ніч проти неділі, 27 березня, по аеродрому ЗСУ завдали чергового успішного удару.

На своїй сторінці у соціальних мережах він написав, що рахунок ЗСУ — путінська армія в Чорнобаївці на даний момент — 11:0.

«До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні», — додав Арестович.

Російські військові постійно намагаються закріпитися на військовому аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області та розмістити там військову техніку, чому успішно протистоять ЗСУ.

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