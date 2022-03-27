29.65 / 30.85 32.86 / 34.59
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«11:0»: Арестович повідомив про новий успіх ЗСУ у Чорнобаївці

11:46 27 березня 2022
Чорнобаївка

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який недавно повідомив, що в Чорнобаївці було ліквідовано командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева, заявив, що у ніч проти неділі, 27 березня, по аеродрому ЗСУ завдали чергового успішного удару.

На своїй сторінці у соціальних мережах він написав, що рахунок ЗСУ — путінська армія в Чорнобаївці на даний момент — 11:0.

«До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні», — додав Арестович.

Російські військові постійно намагаються закріпитися на військовому аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області та розмістити там військову техніку, чому успішно протистоять ЗСУ.

1146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шон Пенн

Зірка Голлівуду погрожує знищити свій «Оскар» через Зеленського

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Українські відьми виходять на стежку війни: названо дату проведення загального ритуалу проти путіна

Українські відьми виходять на стежку війни: названо дату проведення загального ритуалу проти путіна

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.