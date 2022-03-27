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Школи, ПТУ та виши Києва відновлюють заняття з 28 березня, — КМДА

11:27 27 березня 2022
Студентка

У КМДА, де раніше повідомили про завершення опалювального сезону в столиці з понеділка, 28 березня, оголосили про відновлення з цього ж дня освітнього процесу у дистанційному форматі.

«З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, професійної вищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі. Мета дистанційного навчання під час війни — не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно має стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями — без негативних оцінок та домашніх завдань», — йдеться у повідомленні .

Зазначається, що акцент робитимуть не лише на вивченні нового матеріалу, а й на повторенні.

Раніше Верховна Рада проголосувала за разове (тільки у 2022 році) скасування зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для випускників початкової та базової школи.

Фото Pixabay

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