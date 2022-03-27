Намагаються втримати ситуацію: військовий експерт розповів, чому росія втратила в Україні так багато генералів

За час широкомасштабної агресії рф в Україні було ліквідовано більше російських генералів, ніж за час війни в Афганістані — сім та п'ять відповідно.

Військовий експерт Олег Жданов сказав «Радіо Свобода», що високопоставлені офіцери змушені бути разом з військами безпосередньо на передовій, оскільки військові рф не настільки керовані, як того хотілося б командуванню.

За словами експерта, у деяких випадках офіцери намагаються застосуванням сили утримати ситуацію, тому що військовослужбовці відмовляються йти у бій. Він також назвав ще одну проблему в комунікації та управлінню російськими військовими.

«Вони не забезпечують стійке управління військами на великих відстанях, тому всі штаби переміщуються ближче до військ і змушені бути безпосередньо біля зон ведення бойових дій», — пояснює експер і додає: «Звісно, що вони потрапляють під наші вогневі нальоти і ми їх знищуємо разом з пунктами управління російськими військами, разом з колонами, в яких вони рухаються».

За його словами, система управління армії побудована на єдиноначальності, роль особистості дуже важлива і якщо гине командир, то для частини це дуже великий тригер для деморалізації особового складу: «Смерть командира, особливо при недолугих обставинах, якщо потрапили під обстріл або не виконали якісь військові нормативи щодо забезпечення власної безпеки, вона дуже деморалізує особовий склад, їхніх підлеглих».

Серед ліквідованих в Україні називають генерал-майорів: заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу рф Андрія Суховецького, начальника штабу і першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Віталія Герасимова, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва, командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомеда Тушаєва. Також повідомляється, що загинув командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил рф генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні підтвердили ліквідацію в Чорнобаївці ще одного російського генерала — командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії Якова Резанцева.

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