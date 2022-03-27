На 27 березня Україні вдалося погодити лише два гуманітарні коридори: названі напрямки евакуації

В Україні триває евакуація громадян із зон бойових дій — 27 березня працюватимуть кілька «зелених коридорів».

Про це повідомила віце-прем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Узгоджено два коридори — для Донецької та Луганської областей. «Для Донецької області. Люди зможуть виїхати з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті та централізовано з Бердянська. Місця збору — без змін. Вулиця Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу. 15 автобусів зараз вирушають із Запоріжжя. Час їхнього прибуття буде залежати блокпостів окупантів» , — зазначила вона.

Для Луганської області узгоджено коридор з Рубіжного до Бахмута.

Раніше в Україні розкритикували рішення Червоного Хреста відкрити офіс у Ростові-на-Дону, заявивши, що таким чином організація стає співучасником путінських злочинів.

Фото Pixabay

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