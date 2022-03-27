Західна розвідка підтвердила вбивство російського полковника підлеглими

Західна розвідка підтвердила інформацію про те, що командира російської 37-ї мотострілецької бригади було вбито підлеглим — солдат на бронетранспортері наїхав на нього, офіцер отримав серйозні пошкодження ніг і помер у шпиталі.

Про це повідомляє Politico із посиланням на «західних офіційних осіб». Раніше про цей випадок повідомляв український журналіст Роман Цимбалюк, за інформацією якого один із путінських військових обурився загибеллю товаришів по службі і вирішив помститися бездарному командиру. Полковника Медведєва відправили до білоруського шпиталю.

«Ми вважаємо, що командира бригади було вбито своїми солдатами внаслідок масштабів втрат, завданих його бригаді, — відзначило одне з джерел, на які посилається видання. — Ми вважаємо, що його було вбито своїми солдатами навмисно. Ми вважаємо, що його збили власні війська.

Західний чиновник також підтвердив повідомлення української сторони про те, що генерал-лейтенант Яків Рязанцев, командувач 49-ї загальновійськової армії, загинув в Україні. Він став сьомим російським генералом, який загинув від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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