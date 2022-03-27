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Україна

Понад 10 тисяч гектарів Чорнобильської зони охоплено вогнем, контролювати рівень радіації неможливо, — Мінприроди

9:04 27 березня 2022
Пожежі у Чорнобильській зоні

У зоні відчуження в районі ЧАЕС, де через бойові дії горять ліси, підвищується рівень радіоактивного забруднення повітря.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України попереджають, що пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційне тло контролювалося за допомогою автоматизованої системи у 39 пунктах, проте на даний момент контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами.

«В даний момент супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж у природних екосистемах та занедбаних селах зони відчуження, що становлять загальну площу понад 10 111 га», — зазначають у міністерстві і не виключають, що за ряду умов пожежі можуть набути катастрофічних масштабів 2020 року.

Серед причин — продовження обстрілів та бомбардувань з боку рашистів, підвищення температур, відсутність опадів та сухостою, відсутність повноцінної роботи системи охорони ландшафтів від пожеж у зоні відчуження.

Напередодні війська країни-агресора зайшли до міста Славутич, що неподалік ЧАЕС.

Фото Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України

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