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Україна

В Україні звинуватили Червоний Хрест у співучасті злочинам путіна

8:45 27 березня 2022
Маурер та Лаврів

В Україні, де раніше заявляли про примусову депортацію українців, у тому числі дітей, на територію росії, різко відреагували на рішення Червоного Хреста відкрити офіс у Ростові-на-Дону.

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький звернувся до Міжнародного товариства Червоного Хреста, в якому закликав організацію не легітимізувати «гуманітарні коридори» на територію російської федерації, не підтримувати викрадення населення України та примусове вивезення на територію держави-агресора.

У зверненні, зокрема, наголошується, що Україна зверталася до КК із проханням терміново розпочати дії щодо організації «гуманітарних коридорів». Проте країна-агресор не дотримується досягнутих домовленостей і постійно зриває роботу «зелених коридорів».

«Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення та вивезення ворогом наших громадян у росію, на тимчасово окуповані території України неприйнятні», — йдеться у зверненні.

Про це раніше говорила і генеральна прокурорка України Ірина Верещук: «Ми вимагатимемо від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде співучасником злочину».

Нагадаємо, що нещодавно президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер був у Москві, де проводив переговори з представниками країни-агресора, зокрема, з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

Раніше уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова заявляла, що російські загарбники готові депортувати хоч половину населення Херсона, аби лише зломити опір людей.

Фото МКЧХ

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