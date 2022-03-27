Стало відомо, коли у Києві відключать опалення

Київська влада просить сплачувати за житлово-комунальні послуги, щоб ЖКГ могло функціонувати навіть в умовах воєнного стану. Адже у столиці, на відміну від багатьох прифронтових міст, є й тепло, й газ та електрика. Щоправда, скоро у наших квартирах стане трохи прохолодніше — ухвалено рішення щодо завершення опалювального періоду.

Розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова, цього року опалювальний період у столиці завершується з 28 березня. Подачу тепла в квартири буде завершено безумовно, а лікарні, інші медичні заклади, а також дитсадки, школи, заклади культури й фізкультури наказано відключати після письмових заявок їхніх керівників.

Щоправда, більшість із таких закладів не працюють з початку московитського широкомасштабного вторгнення, тож дивно, чому їх ще опалюють.

Певно, текст розпорядження просто зкопіювали з минулорічного розпорядження Кличка, замінивши дату

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», до кінця воєнного стану комунальники не можуть припинити надання послуг через несплату.

Фото Pixabay

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