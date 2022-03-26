«Зазеленіють ліси — і для окупантів відкриється пекло»: Кирило Буданов про партизанську війну в тилу ворога

Багато хто пам’ятає, що в листопаді минулого року керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов в інтерв’ю американському виданню Military Times сказав, що путінський режим має намір розв’язати війну проти нашої країни наприкінці січня — на початку лютого 2022 року . Зокрема, він попередив, що загарбники вторгнуться не тільки з боку РФ, але й — Білорусі. Тоді прессекретар російського диктатора Пєсков обурився заявами керівника української розвідки, назвав їх «істерією», хоча, певно, знав, що Буданов не помиляється у своїх висновках. Днями глава ГУР дав інтерв’ю іншому американському виданню — тижневику The Nation , в якому зокрема сказав про партизанський рух в тилу ворога: «Скоро настане весна, наші ліси зазеленіють, а для агресора відкриється справжнє пекло». Деталей плану партизанської війни Буданов, ясна річ, не розкривав. Зазначив тільки, що до неї залучені навіть мисливці зі своїми рушницями. Представляючи читачам керівника української військової розвідки, кореспондент The Nation зауважила, що 2019 році російські спецслужби організували на Буданова замах — два кілери намагалися підірвати автомобіль розвідника. На щастя, вибухівка детонувала під час її встановлення. Буданов лишився неушкодженим. На посаду керівника ГУР його було призначено в 36 років — у 2020-му.

Попри переговори, перспективи миру поки що лишаються туманними

В інтерв’ю кореспонденту The Nation, Буданов сказав, що, попри відносний успіх українських військових у стримуванні ворога, «ситуація дуже складна. На нашій території є великі російські сили, які оточили деякі міста України. Щодо перспектив миру, то, незважаючи на переговори, вони залишаються туманними й непередбачуваними».

Голова ГУР сказав, що ніколи не довіряв росіянам: «Знаємо, з ким маємо справу, не очікуємо жодного дива. Маємо справу з армією злочинців, мародерів, найманців. Ми готові битися і перемагати».

Українське командування ефективно використовує помилки ворога

Буданов зазначив, що російське командування неодноразово робило прорахунки в ході війни, а українське — ефективно використовує ці помилки. ЗСУ показали, що «російська армія як друга армія у світі — це великий міф. Це просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни».

Про інформаторів у РФ та Чечні

«У нас є багато інформаторів не тільки в російській армії, але й у їхніх політичних колах та їх керівництві, — сказав Буданов. — У листопаді ми вже знали про наміри росіян. Щодо дати (вторгнення), то вона кілька разів змінювалася. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат, і більшість із цих людей навіть не встигли підійти до Києва».

Керівник ГУР розповів, що українці отримують інформацію про «кадирівців» за допомогою перехватів розмов по мобільним телефонам, інших методів електронної розвідки та своїх агентів в Чечні. «У нас серед чеченців багато інформаторів. Як тільки починають готувати якусь операцію, ми це знаємо від наших інформаторів», — сказав він.

Кореспондент The Nation принагідно нагадав, що британські журналісти з Бі-Бі-Сі роздобули інформацію про те, що Рамзан Кадиров ще до вторгнення в Україну повідомляв соратникам про скорий початок війни.

Почалася нова фаза війни

«Війна вступила в нову фазу, — сказав Буданов. — Росіяни почали обстрілювати українські міста та уникають ближніх боїв. Росіяни — боягузи, бо вони бомбардують та обстрілюють наших мирних людей, наші лікарні, наші театри, пологові будинки». Він порівнював українців з 300 спартанцями, які стали перешкодою під Фермопілами величезному війську Перської імперії. Але на відміну від спартанців, українська армія переможе.

Війну проти України за участю хакерів Росія почала 15 листопада

Буданов також зауважив, що за 9 днів до вторгнення, 15 лютого, російські хакери вдалися до атаки на державні установи та банки України. Ключовим завдання ворога було зрив роботи цих установ та створення паніки. Нещодавно, за словами Буданова, відбулася фішингова атака на посадовців уряду України з боку білоруської хакерської групи Ghostwriters та пов’язаної з Росією групи Fancy Bear, яку, до речі, звинувачують в організації злому електронної пошти Демократичної партії під час виборів 2016 року в США. Україна, за його словами, мобілізувала значні волонтерські сили програмістів задля атак на цифрову інфраструктуру Росії.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також попереджав про те, що Путінська воєнщина готує два варіанти зухвалого ядерного шантажу України.

Фото с сайту https://kyiv.comments.ua

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