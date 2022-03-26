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Україна

Рашисти вбили трьох людей у Славутичі — місто окуповане

22:25 26 березня 2022
акція протесту у Славутичі

Міський голова Юрій Фомічев підтвердив загибель 3 людей у Славутичі, серед яких і цивільні. За його словами, наразі триває упізнання тіл. Про це він розповів у своєму відеозверненні на ФБ:

«Три дні тому орки нам поставили вимогу — здати місто. Але наші військові та поліція вирішили відстоювати його. Ми бачимо, що наші сили були абсолютно нерівні. Коли почали обстрілювати будинки, вирішено було не прикриватись місцевими жителями.

Зараз місто знаходиться в окупації. Але ми заявили оркам свою позицію до них та окупації! Люди вийшли на мітинг з гаслами, що Славутич — це Україна! Наразі російські військові обстежують будівлі міста на наявність зброї, а також контролюють комендантську годину в Славутичі. Зараз ведуться перемовини щодо організації «зелених» коридорів для евакуації мирних жителів".

Додамо, що зранку 26 березня мешканці Славутича вийшли на проукраїнський мітинг із національною символікою. Люди розгорнули великий державний прапор, натомість окупанти стріляли у повітря та кидали світло-шумові гранати. Мера міста викрали, а потім повернули і він виступив перед громадою, зазначивши, що треба якось комунікувати з окупантами, бо іншого варіанту нібито немає.

Нагадаємо, поряд зі Славутичем біля Чорнобильської АЕС горять ліси, але окупанти не дають пожежникам їх гасити.

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