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«Українське сафарі 2.0» починається: ЗСУ увійшли до міста Тростянця, визволення всієї країни — не за горами

19:16 26 березня 2022
«Українське сафарі 2.0» починається: ЗСУ увійшли до міста Тростянця, визволення всієї країни – не за горами

Українська армія наближається до повернення повного контролю над містом Тростянець Сумської області, яке було окуповане рашистами на початку березня. Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook .

Збройні сили продовжують відбивати Тростянець. Незабаром місто буде очищене від залишків російських військ.

«Українське сафарі 2.0″ у Тростянці Сумської області йде за планом, фінальною його частиною», — йдеться у повідомленні.

Напередодні голова Сумської ОВ Дмитро Живицький розповів про активні бої у Тростянецькій громаді. Він зокрема висловив стриманий оптимізм щодо швидкого звільнення кількох населених пунктів.

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