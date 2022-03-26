«Українське сафарі 2.0» починається: ЗСУ увійшли до міста Тростянця, визволення всієї країни — не за горами

Українська армія наближається до повернення повного контролю над містом Тростянець Сумської області, яке було окуповане рашистами на початку березня. Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook .



Збройні сили продовжують відбивати Тростянець. Незабаром місто буде очищене від залишків російських військ.

«Українське сафарі 2.0″ у Тростянці Сумської області йде за планом, фінальною його частиною», — йдеться у повідомленні.

Напередодні голова Сумської ОВ Дмитро Живицький розповів про активні бої у Тростянецькій громаді. Він зокрема висловив стриманий оптимізм щодо швидкого звільнення кількох населених пунктів.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter