Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Напад військ путіна на Україну порушив мирне життя українців, у тому числі й таку мирну сферу, як освіта. Частина шкіл вже відновила навчання, переважно — у форматі онлайн. Проте, вже стало зрозуміло, що у 2022 році провести ЗНО та вступну кампанію у звичному режимі не вдасться.

Про те, як буде вступна кампанія у 2022 році, в ефірі Громадського радіо розповіла народний депутат (фракція «Голос») Інна Совсун.



Вона нагадала, що 24 березня Верховна Рада проголосувала за законопроект № 7132, який передбачає скасування у 2022 році державної підсумкової атестації (ДПА), ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування (проводять під час вступу на магістратуру).

В Українському центрі оцінювання якості освіти зараз працюють над альтернативним варіантом — мультипредметним онлайн-тестом.

Як пояснила Інна Совсун, цей мультипредметний онлайн-тест має стати тимчасовою заміною для ЗНО. Він складатиметься з трьох предметів — українська мова, історія України та математика. Його сформують на основі тієї ж програми, яку готували для тестів на ЗНО.

«У перші тижні війни рішення про повне скасування ЗНО не отримало підтримки в парламенті. Але ВНЗ підтримали скасування ЗНО і хотіли вступні іспити. Проте вступні іспити створюють навіть більше небезпек, тому що потрібно буде фізично їхати до університету. Плюс — це не відповідає критеріям справедливості та довіри до результатів», — пояснила депутат.

Вона додала, що у Міністерстві освіти почали шукати новий формат. І пропозицію про мультипредметний онлайн-тест більшість ВНЗ прийняли.

За словами Совсун, цей тест потрібен для вступу на бюджет, і він є найпростішим аналогом ЗНО. Що він передбачає:

Тест із трьох предметів здаватиметься в один день. У ньому буде 20 завдань закритого типу з української мови, математики та історії України. Здати його можна буде у пунктах тестування протягом 10 днів.

Щодня будуть різні варіанти тестів.

Усі питання тестів будуть підготовлені на основі тієї програми, за якою випускники готувалися до ЗНО.

Вага результатів по кожному предмету буде відрізнятися (теоретично можна буде більш сфокусовано вибрати технічні або гуманітарні спеціальності, залежно від результатів у кожному з блоків тесту).

Попередньо проведення тесту заплановано на липень, але все залежатиме від перебігу війни.

«Таким чином, не триматимемо в одному місці багато абітурієнтів та абітурієнток. Тест не буде глибоким і комплексним з того чи іншого предмета. Швидше — на загальну ерудицію, щоб зрозуміти загальний рівень підготовки», — наголосила Совсун.

Також депутат додала, що для вступу на контракт потрібно буде заяву та мотиваційний лист.

«Питання до справедливості компанії можуть виникнути. Але навряд чи можна було запропонувати інше рішення, яке задовольнило б усіх. На жаль, війна — це війна. Такі рішення доводиться приймати. Потрібно зрозуміти, що багато чого ще може змінитися. Можливо, не вдасться провести». навіть мультипредметний тест", — сказала Інна Совсун.

На військові спеціальності, за словами Інни Совсун, прийматимуть за правилами самих військових установ. А на медичні спеціальності планують зробити однакові умови для вступу на контракт та бюджет через високі вимоги до випускників.

У коледжі на бюджет прийматимуть на основі заяви про вступ (подати можна дистанційно), співбесіди чи творчого конкурсу та мотиваційного листа. На контракт від абітурієнта вимагатимуть лише заяви та мотиваційного листа.

Магістратура для «бюджетників»: тест з 3 предметів (іноземна мова, право та тест навчальної компетентності) + мотиваційний лист.

Магістратура для інших спеціальностей: тест навчальної компетентності та мотиваційний лист. Контрактникам достатньо лише листа.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 566 навчальних закладів постраждали від бомбардувань та обстрілів, 73 із них зруйновані повністю. Загинули від куль і під завалами будівель 128 дітей, ще понад 172 діти отримали поранення.

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