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Україна

У Києві передумали вводити посилену комендантську годину: що відомо

15:47 26 березня 2022
Віталій Кличко

Після того, як мер Києва Віталій Кличко повідомив про подовження комендантської години в столиці 26−27 березня, він зробив нову заяву — отримавши уточнену інформацію від військового командування.

Згідно з постом Кличко у Telegram, комендантська година в Києві та області 27 березня вдень запроваджуватися не буде, і час комендантської години залишиться звичним — з 20:00 до 7:00.

«Тобто у неділю столицею та в області пересуватися буде можна», — наголосив очільник міста.

Нагадаємо, американські військові аналітики наразі впевнені, що Росія відмовилася від планів взяття Києва за будь-яку ціну і концентрує зусилля на захопленні сходу України. На Київщині російські війська безнадійно застрягли та займають оборонні позиції, тоді як українська армія поступово просувається вперед у бік Чернігова.

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