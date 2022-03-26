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Україна

Окупанти зайшли у Славутич: викрали мера, обстріляли мітинг, але люди не розходяться

12:10 26 березня 2022
Люди у Славутичі з українським прапором

У суботу, 26 березня, о 9:00 ранку сотні мешканців Славутича зібрались біля будівлі міської ради, із собою люди взяли національну символіку, аби показати рашистам, що їм краще піти у напрямку російського корабля. Містяни розгорнули великий синьо-жовтий прапор та виконували гімн України.

Напередодні у місті добу тривала комендантська година, адже рашисти погрожували задіяти снайперів.

Водночас стало відомо, що у Славутич зайшла ворожа техніка. Про це повідомив телеграм-канал журналіста Андрія Цаплієнка, якого, до речі, було поранено. На танках був нанесений тактичний знак «о»:

«Солдати увірвались до сусіднього будинку — про це мені розповіла місцева жителька, яка повідомила, що, може, телефонує востаннє. Заходили рашисти, швидше за все, з території Білорусі, (до кордону — 12 км). Напередодні в місті було заборонено пересуватися вулицями через загрозу від снайперів рашистів. Ймовірно, росіяни використають захоплене місто для посилення тиску на обласний центр».

Приблизно через 40 хвилин окупанти почали обстрілювати мітинг мирних людей. постріли пролунали з автоматів у повітря, в натовп кидали світлошумові гранати, але попри це, жителі залишились на місці та почали вигукувати: «Домой».

За інформацією голови Київської ОВА Олександра Павлюка, російські війська захопили міську лікарню і викрали мера Славутича Юрія Фомічева. Громада вже почала рухатись у сторону захопленої лікарні…

Нагадаємо, що Чорнобильська АЕС захоплена окупантами, у Зоні відчуження горять ліси.

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