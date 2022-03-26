На вихідних у Києві знову продовжують комендантську годину: як довго доведеться залишатися вдома

У Києві та Київській області, де активізувалися бойові дії, знову вводять тривалу комендантську годину. Виходити на вулицю буде заборонено з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«По місту під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Кияни можуть вийти на вулицю тільки щоб пройти до укриття за сигналом тривоги», — написав він, додавши, що громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки також не працюватимуть.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про ворожі плани збільшити активність диверсійно-розвідувальних груп у столиці.

Нагадаємо, минулого разу тривала комендантська година в Києві вводилася з 21 по 23 березня. Було оголошено, що такі заходи необхідні виявлення ворожих ДРГ.

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